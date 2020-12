이번 크리스마스엔 "스몰파티" 홈카페→프라이빗 호텔

네슬레코리아 '스타벅스 앳홈 홀리데이'

롯데호텔 월드 '미라클 오브 크리스마스'

조 말론 런던 '립 로어링 크리스마스 컬렉션'

[아시아경제 최정화 기자] 올 연말은 거리두기 강화로 단체 행사가 제한되면서 송년 분위기를 안전하게 즐기려는 추세다.

네슬레코리아의 스타벅스 시그니처 캡슐 커피부터 롯데호텔 월드가 내놓은 마법같은 크리스마스 한정 패키지까지. 집 혹은 프라이빗 공간에서 간편하게 즐길 거리를 꼽아봤다.

잦아들지 않는 코로나 여파로 우울한 연말, 말도 많고 탈도 많았던 2020년을 떠나 보내는 지금. 사랑하는 이들과 작지만 따뜻한 홀리데이 파티로 아쉬움을 달래 보는 건 어떨까.

네슬레코리아, 집에서 안전하게 즐기는 프리미엄 홈카페 '스타벅스 앳홈 홀리데이 라인'

카페 방문이 자유롭지 못한 팬데믹 시기에 바리스타가 내려주는 것과 같은 프리미엄 수준의 커피를 구현할 수 있는 홈카페에 대한 관심이 높다.

네슬레코리아가 출시한 스타벅스 앳홈 홀리데이 라인은 스타벅스의 겨울 시즌 한정 메뉴인 홀리데이 블렌드와 토피넛향 라테를 카페에서 즐기던 커피 향과 맛 그대로 집에서도 즐길 수 있다.

올해 국내에서 처음 선보이는 스타벅스 앳홈 겨울 시즌 한정 제품은 ‘홀리데이 블렌드 홀빈’, ‘홀리데이 블렌드 분쇄원두’, ‘네스프레소 홀리데이 블렌드’, ‘돌체구스토 토피넛향 라테’ 4가지 종류다.

원두 본연의 풍미를 즐기고 싶다면 ‘홀리데이 블렌드’, 달콤하고 크리미한 라테 매니아라면 네스카페 돌체구스토 캡슐 전용 제품인 ‘토피넛향 라테’를 추천한다. 스타벅스의 토피넛 라테는 구운 견과의 따뜻함과 달콤한 토피가 지닌 버터의 풍미가 살아있는 부드러운 에스프레소에 크리미한 우유가 어우러진 겨울 시즌 인기 메뉴다.

최근 출시된 네스카페 돌체구스토의 캡슐 커피 머신 '지니오S'를 활용하면 캡슐 커피를 더욱 풍부하게 즐길 수 있다.

롯데호텔 월드, 가족과 오붓하게 즐기는 프라이빗 리미티드 패키지 '미라클 오브 크리스마스'

롯데호텔 월드 ‘미라클 오브 크리스마스(Miracle of Christmas)’

어린 자녀를 둔 가족 단위 고객들은 프라이빗한 공간에서 뜻깊은 연말을 보내려는 움직임을 보인다. 롯데호텔 월드 관계자에 따르면 자녀 동반 고객들의 수요가 높은 캐릭터룸의 경우 11월 대비 문의 건수가 2배 이상 증가했다. 본격적인 연말이 다가올수록 가족 간 안전한 특급호텔을 찾는 분위기는 더욱 증가할 것으로 분석된다.

이러한 트렌드를 반영해 롯데호텔 월드는 이달 24일부터 25일까지 단 하루, 크리스마스에만 투숙 가능한 ‘미라클 오브 크리스마스(Miracle of Christmas)’ 패키지는 50실 한정으로 준비했다.

특히 산타를 믿는 아이의 동심을 지켜주기 위한 ‘선물 딜리버리 서비스’가 눈길을 끈다. 부모가 사전에 준비한 선물을 호텔에 접수하면 크리스마스 당일 아침 7시 객실 문 앞으로 요청 선물과 함께 크리스마스 트리 및 LED무드 등을 전달해준다. 자녀에게 특별한 크리스마스 아침을 선물해줄 것으로 기대된다.

더불어 따뜻한 호캉스를 즐길 수 있는 겨울 시즌 패키지도 있다. 지난 1일부터 내년 2월 28일까지 투숙 가능한 ‘코지 윈터 필링(Cozy-Winter-Feeling)’ 패키지는 객실 1박, 조식 2인, 록시땅 핸드크림 키트 1세트가 구성되고 몸과 마음을 녹여줄 따뜻한 핫초코와 달콤한 페스츄리 조합의 윈터 쁘띠 케이크 1세트를 테이크 아웃으로 제공한다. 선착순 100실 한정으로 프랑스 동화 캐릭터 인형 ‘가스파드’ 1개가 얼리버드 혜택으로 주어진다.

조 말론 런던, 향기로운 추억 선물 ‘립-로어링 크리스마스 컬렉션’

사랑하는 사람들과 함께 하는 홈파티에서 빠질 수 없는 것이 선물. 특별한 크리스마스 혹은 연말 선물을 찾고 있다면, 향기로운 추억을 선물해 보자. 조 말론 런던의 ‘립-로어링 크리스마스(A Rip-roaring Christmas)’ 컬렉션이 바로 그것.

조 말론 런던의 ‘립-로어링 크리스마스(A Rip-roaring Christmas)’ 컬렉션은 화려하면서도 빈티지한 패키지가 특징이며, 이 시즌에만 만나볼 수 있는 리미티드 코롱 제품부터 홈 프레그런스 제품까지 다양하다.

따뜻하고 상큼한 겨울 칵테일의 향을 담은 ‘오렌지 비터스 코롱’, 지난 크리스마스 시즌에 리미티드로 출시됐던 향을 다섯 가지 미니어처 코롱으로 담은 ‘크리스마스 코롱 컬렉션’, 조 말론 런던의 다섯 가지 베스트 프레그런스를 미니어처로 담아낸 ‘코롱 컬렉션’과 ‘코롱 인텐스 컬렉션’. 오직 이 시즌에만 만나볼 수 있는 특별한 아이템이다.

최정화 기자 choijh@asiae.co.kr