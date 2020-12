지상파 UHD, 전국망 구축·50% 편성 추진

[아시아경제 구채은 기자] 현재 서울과 광역시에서만 전파되는 지상파 초고화질(UHD) 방송이 2023년까지 전국 시, 군 지역으로 확대된다. KBS, MBC, SBS 지상파 3사는 UHD 콘텐츠 의무편성비율을 2025년 50%로 끌어올려야 한다.

9일 방송통신위원회와 과학기술정보통신부는 이같은 내용을 담은 '지상파 UHD방송 활성화를 위한 정책방안'을 발표했다.

우선 정부는 현재 수도권, 광역시에 구축된 지상파 UHD 방송망을 2023년까지 시, 군 지역까지 확대키로 했다. 지역별 시청권 격차를 줄이고 지역방송사의 재정적 어려움을 극복하기 위한 취지다.

또 KBSㆍMBC 본사, SBS를 기준으로 UHD 콘텐츠 최소편성 의무는 전국망 구축 일정과 연계해 2022년까지 20%, 2023년 25%, 2024년 35%, 2025~2026년 50%로 조정했다.

UHD 접근권도 높인다. 시청자가 공시청설비, 셋톱박스를 통한 직접수신은 물론 유료방송을 통해서도 편리하게 지상파 UHD 콘텐츠를 시청할 수 있도록 지원한다.

인센티브도 제공한다. 내년부터 지상파 사업자가 공익적 목적 등의 다채널서비스(부가채널)와 혁신서비스를 하는 경우 시범방송을 간소화된 절차로 허용키로 했다. 정부는 지상파 UHD 활성화 정책을 점검하고 시설, 투자 의무는 허가나 재허가 심사 시 조건으로 부여할 방침이다.

양한열 방통위 방송정책국장은 “이번 정책방안 시행으로 더 많은 시청자가 고품질 서비스와 다양한 방송서비스를 제공받음으로써 코로나 이후 비대면 사회에서의 국민 미디어 복지가 한층 향상될 것”이라 말했다. 오용수 과기정통부 전파정책국장은 “차세대방송 표준이 갖고 있는 고화질, 다채널, 이동성, 방송통신 융합 등의 장점이 활성화 되도록 방송업계와 협력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr