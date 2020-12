압타바이오, 안질환 치료제 관련 특허 획득

[아시아경제 이민우 기자] 압타바이오 압타바이오 293780 | 코스닥 증권정보 현재가 38,400 전일대비 550 등락률 +1.45% 거래량 280,338 전일가 37,850 2020.12.09 13:54 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제유럽 재확산! ‘주가급등’ 진단키트 대량 판매!글로벌 기업에 납품 소식! ‘주가급등’ 연간 매출량 폭증! close 는 '안질환 치료용 조성물' 특허를 삼진제약 삼진제약 005500 | 코스피 증권정보 현재가 27,200 전일대비 300 등락률 +1.12% 거래량 25,793 전일가 26,900 2020.12.09 13:51 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-3일[특징주]中 폐렴 확진자 발생…제약주 급등"5연임이 대수냐, 내친김에 6연임"…제약 CEO 장수 비결은 close 과 공동으로 획득했다고 9일 공시했다.

피라졸계 화합물 및 생분해성 폴리머를 포함하는 안질환 치료용 약학적 조성물에 관한 특허로, 약물이 안구의 후안부에 도달하는 한편 동시에 안구 내로 투여한 약물의 작용시간이 연장되는 내용이다. 압타바이오는 이번 특허를 안질환 치료제 개발에 활용할 계획이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr