수출중소기업 지원 ‘수출바우처사업’ 1차 참여기업 모집

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주·전남지방중소벤처기업청은 9일부터 내년 1월 15일까지 내수·수출중소기업의 성장과 혁신을 지원하기 위해 ‘21년 수출바우처사업’ 1차 참여기업을 모집한다.

이번 모집은 내년 수출바우처 전체 예산 1064억 원의 약 70%에 해당하는 733억 원 규모의 예산을 편성하고 전국 약 150개사를 선정, 지원할 예정이다.

지난 2017년부터 추진한 ‘수출바우처사업’은 정부지원금과 기업분담금으로 구성된 바우처(온라인 포인트 형태)를 통해 디자인개발, 홍보, 바이어 발굴, 전시회, 인증 등 12가지 해외마케팅 서비스 메뉴판에서 원하는 서비스와 수행기관(서비스 제공기관)을 선택해 수출지원서비스를 받을 수 있는 해외진출 마케팅 지원사업이다.

이 사업은 중소기업기본법상 중소기업이면 모두 참여 가능(사행성 등 일부업종 제외)하다.

또한 ▲내수 ▲초보 ▲유망 ▲성장 등 수출성장단계별로 지원하는 ‘성장바우처’와 ▲브랜드K 기업 ▲규제자유특구 입주기업 ▲스마트공장 보급기업 ▲스타트업 ▲글로벌강소기업 ▲신산업 및 K-Bio 기업 등 혁신성장을 견인하는 기업을 전략적으로 지원하는 ‘혁신바우처’로 나눠 모집한다.

수출바우처 사업에 최종 선정된 기업에게는 전년도 수출규모 등에 따라 3000만 원에서 최대 1억 원까지 수출바우처를 지급하며, 이들 기업은 지급된 바우처로 공인된 수행기관 등을 통해 수출전략, 디자인, 홍보, 인증 등 수출 전 과정에서 필요한 다수의 해외마케팅 서비스를 자유롭게 이용할 수 있다.

특히 혁신바우처에 선정된 기업(스타트업바우처 제외)은 성장바우처와 달리 전년도 수출규모와 관계없이 기업의 수요에 따라 최대 1억 원까지 지원한다.

스타트업바우처는 수출규모와 관계 없이 3000만 원(보조율 70%)을 지원한다.

이번 1차 모집 신청은 공고 기간에 수출지원기반활용사업(수출바우처) 누리집을 통해 온라인으로 할 수 있다.

자세한 내용도 같은 누리집에서 확인 가능하며, 세부적인 문의는 중기청 수출지원센터로 하면 된다.

김기대 광주·전남중기청 성장지원과장은 “수출바우처 사업은 지방 및 중앙정부의 수출지원사업 중 가장 지원규모가 큰 사업으로, 최근 코로나19로 인해 수출이 위축되고 있는 지역 중소기업에 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선의 노력을 기울여 나갈 것”이라고 말했다.

