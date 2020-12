[아시아경제 이민우 기자] 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 63,900 전일대비 800 등락률 +1.27% 거래량 1,237,078 전일가 63,100 2020.12.09 13:23 장중(20분지연) 관련기사 '삼일천하' 위기 코스피 2700시대, "더 갈 수 있다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태 close 는 2020년도 임금단체협상 관련한 부분파업 때문에 전체 국내 사업장의 자동차 제조, 판매 및 정비를 중단한다고 9일 공시했다. 생산 재개 예정일은 오는 14일이다.

