하나카드, 사내 '빅데이터 해커톤' 대회 개최

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 빅데이터 인재 육성의 일환으로 '하나카드 빅데이터 해커톤' 경진대회를 열었다고 9일 밝혔다.

올해 처음으로 도입된 이번 대회는 직원들의 디지털 지식 함양과 빅데이터 기술 분석 능력을 제고하기 위해 기획됐다. 지난 1~2일 이틀에 걸쳐 각 사업본부별 대표 1팀씩 출전해 총 8개팀이 경쟁을 펼쳤다.

참석자들은 대회 전 사전교육을 통해 파이톤 등 데이터 분석 프로그램을 학습 후 예행연습을 진행했고, 본 대회에서는 '미래의 아파트 실거래가 예측 모델 개발'이라는 주제로 특정 시간 내에 데이터를 분석 후 자체 빅데이터 모델링을 개발하여 결과물을 완성했다.

우수한 성적을 거둔 상위 2개팀에게 총 300만원 상금과 하나금융그룹 디지털 핵심인재 양성과정 우선 선발 기회가 제공됐으며 장경훈 사장이 직접 시상했다.

이번 대회를 기획한 하나카드 인재개발부 박선민 과장은 "직원 스스로가 직접 참여하고 본인의 역량의 차이를 검증해내는 과정일수록 직원들의 교육 성과가 더 뚜렷하게 나타나고 있다"며 "앞으로도 새로운 방법의 디지털 교육을 통해 직원들의 디지털 역량을 높이겠다"고 말했다.

한편, 하나카드는 디지털 전환이라는 큰 방향성 아래 금융업의 경계를 넘어서기 위해 다양하고 혁신적인 디지털 교육을 시도하고 있다. 하나카드 디지털유니버시티(HDU)는 실전형 디지털 인재양성소로 빅데이터 전문가와 디지털 비즈니스 전문가 과정 가운데 하나를 골라 단계별로 교육을 받을 수 있다. 디지털교육 대표 프로그램으로 자리매김한 HDU는 올해 3기 졸업생을 포함해 모두 100여명의 졸업생을 배출해냈다. 또 국내 카드사 최초로 글로벌 신용카드 브랜드사인 비자와 디지털방법론으로 현업 문제를 해결하는 'Co-creation'도 3년간 운영하고 있다.

