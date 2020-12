LG전자, 투명 OLED 사이니지 자동문 상용화 나선다

[아시아경제 이기민 기자] LG전자가 도어 오프닝 솔루션 분야의 글로벌 기업 아사아블로이(ASSA ABLOY)와 협업해 투명 OLED 자동문을 상용화한다고 8일 밝혔다.

LG전자와 아사아블로이는 전날 서울 영등포 LG트윈타워에서 ‘투명 OLED 자동문 사업을 위한 업무협약’을 체결했다. 이날 체결식에는 백기문 LG전자 ID(Information Display)사업부장 전무, 김동필 LG전자 ID해외영업담당 상무, 칼슨 미카엘 (Carleson Mikael) 아사아블로이 보행자출입솔루션사업부장 사장, 길한솔 아사아블로이 엔트런스 시스템 대표이사 사장 등이 참석했다.

아사아블로이는 스웨덴에 본사를 둔 기계식 도어락, 디지털 도어락, 방화문, 자동문 분야 글로벌 선도 기업이다. 영국 런던 히드로공항, 스페인 바르셀로나공항 등 해외 주요 공항에 자동문을 공급했다. 국내에서도 인천국제공항, 해운대 엘시티 등 대형 건축물에 자동문을 설치했다.

양사는 55인치 투명 OLED 사이니지(모델명: 55EW5G)를 활용해 만든 자동문을 시장에 공급한다. 투명한 자동문에 광고를 띄우거나 웰컴 메시지, 건물 정보 등 고객이 필요한 다양한 콘텐츠를 보여줄 수 있어 다양한 장소에서 폭넓게 활용될 것으로 전망된다.

투명 OLED 사이니지는 LCD 사이니지와 달리 백라이트가 필요 없이 화소 하나하나가 스스로 빛을 내는 OLED의 특성을 이용해 빛 투과율을 높인 제품이다. 사이니지 본연의 기능 뿐만 아니라 인테리어 효과까지 뛰어나다. OLED만의 장점인 선명한 화질과 넓은 시야각도 장점이다. 투명한 디자인이기 때문에 여러 장을 이어 붙여 대화면을 만들어도 이질감이 덜하다.

LG전자는 투명 OLED 분야에서 세계 최고 수준으로 확보하고 있는 기술 리더십을 기반으로 투명 OLED 사업을 지속 확대할 계획이다. 투명 OLED는 최근 비대면 서비스의 중요도가 커지는 가운데 호텔 체크인 카운터, 매장 상담부스 등 고객 상호작용이 중요한 장소에서 쓰일 수 있다. 박물관, 지하철, 매장, 스튜디오 등에 설치돼 고객 관심을 유도할 수 있으며 향후 자율주행차나 항공기 객실 인테리어에도 활용할 수 있다.

LG전자 ID사업부장 백기문 전무는 “세계 최고 수준의 투명 OLED 기술 리더십을 기반으로 차세대 디지털 환경을 조성해 나갈 것”이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr