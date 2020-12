장석웅 전남교육감, 직무수행 19개월 연속 1위

리얼미터 여론조사, 50%대 지지율 차지



[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 직무수행 지지도 조사에서 19개월 연속 전국 1위를 차지했다.

8일 전남도교육청에 따르면 장석웅 교육감은 여론조사 기관 리얼미터가 최근 실시한 주민직선 3기 전국 17개 시·도교육감 11월 직무수행 평가에서 51.2%의 지지를 얻어 19개월 연속 1위를 유지했다.

이번 결과에 대해 도교육청은 장 교육감이 취임 후 교육 혁신과 민주적 조직문화 형성 매진에 앞장서 교육현장에 다양한 변화를 이끌어낸 점이 높은 지지율로 이어졌다고 평가했다.

특히 코로나19 상황에서 효과적인 방역과 선제적이고 창의적인 정책으로 학생들의 건강과 학습권을 지켜냈고, 전남교육의 장점을 활용해 농산어촌 살리기에 앞장섰던 모습이 도민들의 공감을 산 것으로 풀이했다.

도교육청 관계자는 “코로나19 위기 속에서 선제적이고 창의적인 정책으로 전국적인 모범을 만들어내는 한편, 이를 바탕으로 한 전남교육의 장점이 언론을 통해 부각된 점도 장 교육감의 지지율을 견인했다”고 밝혔다.

이어 “특히 서울시교육청과 함께 전남 농산어촌학교의 청정 자연환경을 활용한 도시 학생 유학 프로그램을 추진하고 나선 사실이 알려져 큰 반향을 불러일으켰다”고 덧붙였다.

장석웅 교육감은 “과분한 지지를 보내준 도민에게 감사하며, 지지율 1위에 만족하지 않고 앞으로도 전남교육은 코로나19 위기를 슬기롭게 극복하겠다”며 “미래교육의 중심으로 우뚝 서도록 더 창의적인 정책으로 변화와 혁신을 추구하겠다”고 소감을 밝혔다.

리얼미터 11월 정례조사는 유·무선 전화 걸기 자동응답방식으로 지난 10월과 11월 전국 18세 이상 8500명을 대상으로 실시했다. 통계분석은 2개월 이동 시계열 자료 분석 기법에 따라 1만 7000명을 대상으로 했고, 광역단체 별 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p, 응답률은 4.9%다.

