[아시아경제 이관주 기자] 알파홀딩스 알파홀딩스 117670 | 코스닥 증권정보 현재가 4,845 전일대비 145 등락률 -2.91% 거래량 209,439 전일가 4,990 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 알파홀딩스 "온코섹, 흑색종 2b 병용임상 완전관해 환자 증가"알파홀딩스, 8나노 MPW 과제 디자인서비스 수주 계약알파홀딩스, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.02% close 는 제3자배정증자 방식으로 유상증자를 결정했다고 8일 공시했다. 신주는 보통주 88만8889주로 1주당 액면가액은 500원이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr