<영입>

▶CVRM 사업부 심 일 전무

▶인사부 구회경 전무

<전보>

▶항암사업부 명 진 전무

▶호흡기면역 및 코어브랜드 사업부 김용준 상무

▶인터내셔널 타그리소 및 폐암 포트폴리오 김수연 전무

<승진>

▶전략기획·대외협력부 도현웅 상무

▶사업개발부 김윤경 상무

▶커머셜 오퍼레이션부 송진욱 이사

조현의 기자 honey@asiae.co.kr