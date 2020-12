포천시, 전국 지자체 최초 '탈석탄 녹색 금융' 선언

市 금고 선정 시 탈석탄 선언 여부·재생에너지 투자 실적 등 반영

[아시아경제 라영철 기자] 경기 포천시가 전국 지자체 중 처음으로 '탈석탄 녹색 금융'을 선언했다.

시는 8일 "시 금고로 지정된 농협은행㈜ 포천시지부와 탈석탄을 위한 업무협약을 맺었다"고 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 재생에너지 분야에 투자를 늘리고 화석 에너지에서 재생에너지로의 전환에 적극적으로 지원할 계획이다.

또한 시는 오는 2024년 차기 시 금고 운영 금융기관 선정 시 탈석탄 선언 여부와 재생에너지 투자 실적 등을 평가지표로 반영, 금융권의 탈석탄 투자를 유도한다는 방침이다.

시는 앞서 지난 9월 '2020 탈석탄 기후 위기 대응 국제 콘퍼런스' 개막 행사에 참석해 '탈석탄 금고'를 선언한 바 있다.

박윤국 포천시장은 "포천은 한탄강 유네스코 세계지질공원과 유네스코 생물권 보전지역인 국립수목원이 있는 숲과 물의 도시"라며 "농협은행이 녹색 금융 바람에 앞장서 주길 바란다"고 말했다.

라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr