[아시아경제 임혜선 기자] 농심의 신제품 ‘옥수수깡’이 출시 40일 만에 200만 봉 이상 판매됐다고 8일 밝혔다. 이에 농심은 옥수수깡 생산량 확대에 나섰다.

농심은 스낵 생산라인 중 한 개를 옥수수깡 전용으로 풀가동해 출시 초기보다 생산량을 60% 이상 늘렸다. 옥수수깡의 인기가 계속 이어진다면 신규 라인 도입도 적극 검토한다는 입장이다.

옥수수깡은 출시 초기부터 47년 만에 출시된 새로운 깡 스낵이라는 사실 만으로 소비자들로부터 주목받았다. 농심은 옥수수깡의 인기 비결이 중독적인 맛과 독특한 모양에 있다고 설명했다. 자극적이지 않으면서 고소하고 달콤한 옥수수의 맛과 향, 동글동글한 옥수수알의 형태까지 구현한 통옥수수 모양이 소비자의 입맛과 시선을 사로잡았다는 것이다.

