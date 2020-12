현대카드 "읽기 힘든 상품 안내서, 이제 음성으로 들으세요"

상품안내서를 읽기 힘든 시각장애인과 고령층을 위해 개발

상품 핵심 내용 및 가입시 유의 사항을 전문 성우가 직접 읽어줘

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 국내 금융권 최초로 장애인과 고령층의 안전한 금융 상품 이용을 돕기 위한 ‘상품 안내 음성지원 서비스’를 시작한다고 8일 밝혔다.

이 서비스는 카드 발급을 신청하는 고객에게 고지하는 상품 핵심 내용 및 가입시 유의사항 등 상품 설명서에 적힌 내용을 음성으로 들려준다. 글자를 읽어내기 힘든 시각장애인과 고령의 고객이 금융 서비스를 이용하면서 느낄 수 있는 불편을 줄이기 위해 만들어졌다.

현대카드의 ‘상품 안내 음성지원 서비스’의 개발은 빼곡하게 적힌 작은 글씨들로 가득한 상품 안내서가 시력이 좋지 못한 시각장애인이나 고령층에 대한 불완전판매를 일으킬 수 있다는 우려에서 시작됐다. 특히 금융 서비스 대부분이 디지털화 하면서 카드 발급 역시 온라인상에서 주로 이뤄지고 있어, 대표적인 디지털 소외 계층인 이들을 도울 수 있는 장치가 필요하다고 판단했다.

이 서비스는 국내 금융권 최초로 시도하는 것으로 전문 성우의 목소리로 주요 상품 내용과 유의 사항 등을 친절하게 들려준다. 현대카드 온라인 웹사이트나 현대카드 애플리케이션(앱) 내 카드 발급 신청 페이지에 접속하면 누구나 들을 수 있다. 종이로 된 상품 안내서에 인쇄된 QR코드를 인식하면 전용 앱을 통해 기계음으로 내용을 들려주는 기존의 서비스에서 한 발 나아간 것이다.

현대카드 측은 “지난 3일 스타벅스현대카드를 시작으로 오는 11일에는 배민현대카드에 대한 음성 안내를 탑재할 예정이며 향후 주요 상품들로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

현대카드 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산으로 금융 상품의 판매 역시 빠르게 비대면으로 전환하고 있어 어느 때보다 디지털 소외 계층에 대한 배려가 절실하다”며 “앞으로도 현대카드는 고객이 느낄 수 있는 작은 불편까지 꼼꼼히 챙겨 소비자의 권익을 지키기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

