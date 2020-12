기재차관 "부동산 과잉유동성 차단해 심리안정에 최선 다할 것"

"부동산 시장은 심리가 중요한 변수"

"시장 참가자들, 완화적 거시경제정책 정상화 가능성 감안해야"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 김용범 기획재정부 제1차관이 8일 "부동산 수급대책과 부동산 시장으로의 과잉 유동성 차단을 통해 부동산시장 심리 안정에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

김 차관은 이날 오전 서울 은행회관에서 거시경제금융회의를 개최하고, "위기대응 과정에서 빠르게 늘어난 시중 유동성이 자산시장의 이상과열을 야기하지 않도록 세심하게 관리해 나가겠다"면서 이 같이 말했다.

그는 "자산시장 중에서도 특히 부동산시장은 심리가 중요한 변수로 작용하는 시장"이라면서 "부동산시장 참가자들 역시 의사결정시 정부의 대책뿐만 아니라,코로나 위기 대응 과정에서 전세계적으로 나타난 완화적 거시경제정책 기조가 위기 이후 정상화될 가능성까지 감안하여 냉철하게 판단해야한다"고 당부했다.

이에 앞서서는 "시중 유동성이 풍부한 상황에서 조만간 백신 보급이 본격화될 경우 국내외 경제 회복세가 뚜렷해짐에 따라 자산가격이 동반 상승할 수 있다"면서 "여기에 자산가격 상승 기대 심리까지 더해질 경우 가격 상승을 더욱 부추길 수 있어 자산시장 이상과열 가능성에 각별히 주의해야 한다"고 강조했다.

아울러 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 위기 장기화와 관련해 "차주들의 채무상환능력 악화 가능성에 대비해 가계·기업부문 부채 리스크에도 유의할 것"이라고 역설했다. 또한 "최근 신용대출 관리대책 이후 가계부채 동향을 면밀히 모니터링하고, 금융 현장에서 상환능력을 감안한 가계대출 심사가 이루어지도록 하는 등가계부채 관리에 만전을 기하겠다"면서 "금융회사에 대한 선제적인 리스크 관리 차원에서 금융기관 스스로가 손실 흡수 여력을 보강하도록 유도해 나갈 것"이라고 부연했다.

