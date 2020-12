다보스 포럼, 내년에 스위스 대신 싱가포르에서 열려

코로나19 등 고려해 개최지 변경

9·11 이래로 스위스 이외 지역에서 여는 것은 처음

[아시아경제 나주석 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 세계경제포럼(WEF, 다보스포럼) 개최지마저 바꿨다. WEF는 내년 1월이 아닌 5월에 스위스가 아닌 싱가포르에서 포럼을 열겠다고 7일(현지시간) 밝혔다.

이날 WEF는 유럽에서는 지속적인 코로나19 위험 등의 영향으로 포럼 개최지를 변경한다고 발표했다.

앞서 WEF는 내년 1월로 예정된 WEF를 5월로, 장소 역시 다보스에서 루체른과 뷔르겐슈톡 변경하겠다고 밝혔는데, 재차 개최지를 바꾼 것이다.

WEF가 스위스 이외의 지역에서 포럼을 여는 것은 이번이 두 번째다. WEF는 2001년 '9·11테러'가 발생했을 당시 스위스 대신 테러에 맞선다는 의미로 뉴욕에서 한차례 열기도 했었다.

WEF는 주최 측과 참가자들의 건강과 안전을 고려해, 연차총회 개최 장소 등을 변경했다고 설명했다. WEF는 "고심 끝에 현재 코로나19 확산세 등을 고려할 때 싱가포르가 최적지라고 판단했다"고 설명했다.

한편 WEF는 내년 1월25~29일을 다보스 위크로 정하고 온라인으로 다보스 대화 행사를 진행한다고 알렸다.

