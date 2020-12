'미세먼지 집중관리구역' 전국 36곳 지정…맞춤형·최우선 지원

[아시아경제 김보경 기자] 전국 36개 지역이 '미세먼지 집중관리구역'으로 지정돼 미세먼지 대책사업의 최우선적 지원을 받는다.

환경부는 17개 시도와 함께 전국 36곳을 미세먼지 집중관리구역으로 지정하고 미세먼지 취약계층을 위한 각종 맞춤형 지원사업을 추진한다고 6일 밝혔다.

미세먼지 집중관리구역은 주변에 사업장이나 차량과 같은 미세먼지 배출원이 많으면서 어린이집, 학교, 병원 등 미세먼지 취약계층 미용시설이 밀집된 지역을 대상으로 지자체가 환경부와 협의를 거쳐 지정한다.

환경부는 이 구역을 대상으로 내년에 신규 맞춤형 사업 추진을 위해 30억원의 예산을 투입하고, 기존 미세먼지 사업의 예산도 최우선적으로 지원한다.

집중관리구역은 올해 1월 서울 금천·영등포·동작구 3곳이 처음 지정된 이후 이달 초에 부산 금정·동래·서구 3곳까지 지정됨에 따라 17개 시도마다 1곳 이상 지정이 완료됐고, 전국에 총 36곳이 지정됐다.

집중관리구역에 있는 취약계층 이용시설에는 출입구에 공기차단막(에어커튼)을 설치하고 실내 환기 강화를 위한 공기정화장치도 지원한다. 또한 사물인터넷(IoT)에 기반한 미세먼지 측정기기, 미세먼지 신호등 설치 등 미세먼지 농도 정보 제공도 확대한다.

집중관리구역 내와 주변 도로에 살수차, 진공청소차 투입을 확대하고 사업장이나 매연차량에 대한 단속도 강화한다. 친환경 보일러 교체, 소규모사업장 방지시설 개선 등 기존 미세먼지 저감사업도 다른 지역에 앞서 지원한다.

김승희 환경부 대기환경정책관은 "주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 지원사업을 지속적으로 발굴해 미세먼지 집중관리구역이 '미세먼지 안심지역'이 되도록 하겠다"고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr