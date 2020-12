민형배 의원, 행안부 특별교부금 5억 원 확보

지정문화재 ‘광산농악 전수교육관’ 진입로 개설 공사

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 민형배 국회의원(더불어민주당·광주 광산구을)은 지역현안 해결을 위해 행정안전부 특별교부금 5억 원을 확보했다고 4일 밝혔다.

확보된 특별교부금은 광주광역시 지정문화재 ‘광산농악 전수교육관’ 진입로 개설 공사에 쓰인다.

‘광산농악 전수교육관’은 지난 2017년 문화재청 국비보조사업으로 건립사업이 선정되었으나 진입도로가 협소해 주민과 이용객이 불편을 겪어왔다.

이번 특별교부금 확보를 통해 우회도로를 건설, 접근성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

민 의원은 “지역 현안해결을 위한 특별교부금 확보내역을 시민여러분께 보고드릴 수 있어서 기쁘다”며 “앞으로도 광산지역발전과 시민 불편해소에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편 민 의원은 신창·신가지구 방음터널 설치사업비 (10억 원)을 비롯한 행정안전부 특별교부금 20억 원, 첨단2동 천곡중학교 화장실 보수공사비용 5억4400만 원을 비롯한 교육부 특별교부금 8억7400만 원 등 올해 총 33억 7400만 원의 특별교부금을 확보했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr