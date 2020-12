BTS, 올해 빌보드 연간결산서 처음으로 '톱 듀오·그룹' 1위

7개 부문서 정상 올라

[아시아경제 김봉주 기자] 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 결산 연간 '톱 아티스트' 듀오/그룹 부문 1위를 차지했다.

빌보드가 3일(현지시간) 발표한 2020년 연간 결산 차트에 따르면 방탄소년단이 올해 처음으로 '톱 아티스트 - 듀오/그룹' 1위를 차지했다.

앞서 방탄소년단은 '톱 아티스트 - 듀오/그룹' 차트에서 2017∼2019년 3년 연속 2위를 차지했다.

2017년에는 체인스모커스, 2018년에는 이매진 드래곤스, 2019년에는 조나스 브라더스가 1위에 오른 바 있다.

빌보드는 "미국 출신이 아닌 팀이 올해의 톱 듀오/그룹에 오르는 것은 지난 2014·2015년 (영국 및 아일랜드 출신) 원 디렉션 이후 처음"이라고 말했다.

방탄소년단은 '톱 아티스트' 전체 연간 차트에서는 올해 18위에 올랐다. 소셜미디어 영향력을 보여주는 '소셜 50 아티스트'에서는 4년 연속 1위다.

방탄소년단은 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 1위에 오른 '다이너마이트'(Dynamite)로 연간 싱글 종합차트인 '핫 100 송'(Hot 100 Songs)에도 진입(38위)한 바 있다.

'다이너마이트'는 음원 판매 순위인 연간 '디지털 송 세일즈' 차트에서는 1위를 차지했다.

또 방탄소년단의 네 번째 정규 앨범 '맵 오브 더 솔 : 7'은 연간 앨범 종합차트인 '빌보드 200 앨범'에서 20위에 올랐다.

앨범 판매량으로 정해지는 '톱 앨범 세일즈' 차트에서는 1위 테일러 스위프트의 '포크로어', 해리 스타일스의 '파인 라인'에 이어 3위다.

빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단은 연간 '빌보드 200 아티스트 듀오/그룹', '디지털 송 세일즈 아티스트', '월드 앨범 아티스트', '월드 앨범' 등 총 7개 부문에서 1위에 올랐다.

빌보드는 매년 연간 차트를 발표한다. 올해 연간 차트는 지난해 11월 23일부터 올해 11월 14일까지의 각종 차트 성적을 합산해 도출됐다.

11월20일 발표된 미니앨범 'BE'와 타이틀곡 '라이프 고스 온'(Life Goes On)은 이번 합산에 들어가지 않았다.

한편 최근 그래미 어워즈 후보에서 배제돼 논란이 된 위켄드의 '블라인딩 라이츠'는 '핫 100 송' 1위에 올라 올해 최고의 히트곡임을 증명했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr