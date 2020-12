경남정보대, 전국 최대 ‘로봇대회’서 ‘은’ ‘동’ 수상

스마트팩토리시스템과 학생 2팀, ‘2020전국대학 스마트로봇 경진대회’ 큰 성과

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교(총장 추만석) 스마트팩토리시스템과 ‘창업동아리 TODS’(지도교수 정광민) 학생들이 11월 27일 온라인으로 개최된 ‘2020 제8회 전국 대학교 스마트로봇 경진대회’에서 대한전자공학회장상(은상)과 동상을 수상했다.

이 대학 스마트팩토리시스템과 정한빈, 김민우, 양재혁, 문성익, 강태우 학생으로 구성된 ‘TODS_B’팀과 윤태경, 한성희, 이동욱 학생으로 구성된 ‘TODS_A’팀이 각각 은상과 동상을 차지했다.

은상을 차지한 ‘TODS_B’팀 팀장 1학년 정한빈 학생은 “학과 학습 내용을 토대로 경진대회에 참가해 지도교수와 팀원과 함께 큰 성과를 이뤄 기쁘다. 로봇에 관한 흥미가 더 생겼다”고 말했다.

‘2020 제8회 전국 대학교 스마트로봇 경진대회’는 전국 최대 규모의 로봇경진대회로 대한전자공학회 산업전자소사이어티가 주최하고 한국전문대학교육협의회, 대한전자공학회 등이 후원하며 임베디드 소프트웨어와 로봇 하드웨어 제작 능력 배양 등을 목표 개최됐다.

올해 40개 팀이 참가해 경쟁을 펼쳤다. 참가자들은 미리 제작한 '스마트 물류 자동화를 위한 무인반송로봇(AVG)'과 주어진 과제를 1시간 안에 실행하고 관련 영상을 제출하는 방식으로 진행됐다.

