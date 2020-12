[아시아경제 온라인이슈팀] 아나운서 김나정이 청순한 미모를 뽐냈다.

3일 김나정은 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 김나정은 검은색 니트를 입고 밝은 미소를 지으며 포즈를 취하고 있다. 특히 건강미 넘치는 글래머 몸매가 시선을 사로잡는다.

한편 김나정은 지난 2018년 제9회 한류홍보미인선발제전 진, 2019년 미스 맥심 콘테스트 우승을 차지한 이력이 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr