'법인카드도 세련되게' 하나카드, 모두의 기업 에디션1 카드 출시

카드 이용에 따른 포인트 적립은 물론 호텔 및 공항 발렛, 공항 라운지 서비스 제공

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 사업자를 위한 ‘모두의 기업 에디션1’ 카드를 출시 했다고 4일 밝혔다.

이 카드는 사업자의 편리한 카드 결제 생활을 위해 새롭게 출시된 법인 카드다. 기존 카드가 가지고 있던 무거운 이미지와 달리 유광 재질의 플레이트 사용과 파스텔톤의 컬러 적용을 통해 산뜻한 이미지로 제작됐다.

또한 서비스 측면에서는 전월 실적 조건이나 포인트의 적립 한도 제한없이 사용액의 0.2% 기본 포인트를 적립해주며 호텔 발렛(월 3회), 공항 발렛(월 3회), 공항 라운지(연 2회)의 혜택을 받을 수 있다.

특히 카드 출시를 기념해 내년 6월 말일까지는 기본 적립 포인트에 0.2%를 추가로 적립해 0.4% 포인트를 적립해주는 ‘두배로 포인트’ 행사도 진행 한다.

하나 법인카드는 사용자의 편의성을 위해 ‘법인 카드 온라인 추가 발급 서비스’를 제공하고 있다. 카드 추가 신청 시 직접 영업점을 방문해야 하거나 서류를 준비하는 번거로움 없이 공인인증서를 이용해 하나카드 홈페이지 및 모바일 웹을 통해 간편한 신청이 가능하다.

또한 모든 하나법인카드는 하나카드 홈페이지에서 간단한 사용자 등록 후, 하나카드 종합 결제 플랫폼인 ‘하나원큐페이’를 통해 실물 카드 없이 모바일 터치만으로 모든 온·오프라인 가맹점에서 간편하게 사용 할 수 있다

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr