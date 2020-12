전자랜드 "휴대폰 사면서 수험표 제출 시 GS25 상품권 쏜다"

3~27일 수험생 대상 '모바일 특별전'

[아시아경제 차민영 기자] 전자랜드가 오는 27일까지 수험생 고객을 대상으로 모바일 특별전을 진행한다고 3일 밝혔다.

전자랜드는 행사 기간 휴대폰을 개통하는 2021학년도 대학수학능력시험 수험생 고객에게 GS25 편의점 상품권을 사은품으로 증정한다. 혜택은 수험표를 제출한 전자랜드 멤버십 고객에 한해 제공된다.

수능 이후 컴퓨터를 구매하는 고객들을 위한 이벤트도 준비했다. 전자랜드는 연말인 오는 31일까지 100만원 이상 순정 PC를 삼성카드로 구매한 고객에게 결제 금액에 따라 최대 17만원 캐시백을 증정한다. 전자랜드 삼성제휴카드와 스페셜 롯데카드로 결제한 경우에는 최대 36개월 장기 무이자 혜택도 받을 수 있다. 순정 PC는 전자랜드에서 정품 하드웨어와 운영체계를 탑재해 직접 조립한 데스크탑 PC로, 고객들이 원하는 가격과 성능에 맞춰 부품을 선택할 수 있고 전자랜드를 통해 애프터서비스(A/S)를 받을 수 있는 제품이다.

또한 전자랜드는 오는 9일부터 로지텍 럭키박스 이벤트를 진행한다. 이번에 전자랜드가 판매하는 로지텍 럭키박스는 게이밍 마우스 'G102 LIGHTSYNC'와 스크래치 쿠폰이 함께 동봉돼 있는 상품이다. 당첨 고객에게는 로지텍 게이밍 마우스 중 한 가지를 랜덤으로 제공하며, 매장 재고 보유 상태에 따라 당일 또는 5일 이내에 수령할 수 있다. 이 행사는 용산 본점을 포함한 직영 37개점에서 2000개 한정 수량으로 진행된다.

전자랜드 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 더욱 힘겨운 한 해를 보낸 수험생들을 격려하는 마음으로 다채로운 이벤트를 기획했다”며 “수험생 여러분에게 좋은 결과가 있길 바란다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr