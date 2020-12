안철수, 국민의힘 靑 시위 현장 방문…“어디에 있든 돕겠다”

"국정운영 상식과 원칙에서 벗어나"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 1일 국민의힘 초선의원들의 릴레이 1인 시위 현장을 방문해 "제가 어디에 있든 돕겠다"며 “국민의당에서도 지혜를 모을 것”이라고 밝혔다.

안 대표는 이날 서울 종로구 청와대 앞에서 “초선의원들 한 분, 한 분이 국민의 대표 아니겠나”라며 “그것을 듣지 않겠다는 것은 이 정권의 불통을 상징하는 것”이라며 이같이 말했다.

안 대표는 “국정운영이 너무나 상식과 원칙에서 벗어나 있다. 이게 법치고 민주주의인가. 그렇다고 민생문제 제대로 해결하고 있느냐”며 “부동산 문제 때문에 얼마나 많은 사람들이 고통을 받고 밤에 잠을 이루지 못하는지 문재인 대통령은 아는지 모르겠다”고 비판했다.

안 대표는 “어제 문 대통령의 발언도 많은 국민들의 생각과 너무나 차이가 있다. 공동체를 언급하고 혁신을 말했지만 행동과 이야기가 너무 다르다"며 "정직한 태도가 아니라고 생각한다”고 말했다.

