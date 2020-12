한화투자증권, 싱가포르법인 '파인트리증권' 정식 출범

동남아에서 유망한 대체투자 상품, 비상장회사 등을 발굴할 계획

[아시아경제 금보령 기자] 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 2,195 전일대비 70 등락률 +3.29% 거래량 795,928 전일가 2,125 2020.12.01 09:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피 연일 사상 최고치에 증권주 신고가 속출2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세한화투자증권, 증권 테마 상승세에 7.05% ↑ close 의 싱가포르법인 '파인트리(Pinetree)증권'이 문을 연다.

한화투자증권은 싱가포르법인 파인트리증권을 정식으로 출범한다고 1일 밝혔다.

한화투자증권은 동남아 시장에 본격 진출하기 위해 지난해 4월 베트남 현지 법인을 인수했고, 11월에는 싱가포르에 신설법인을 설립했다.

싱가포르법인은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이라는 악재에도 불구하고 싱가포르 통화청으로부터 지난 6월 금융투자업 예비인가, 9월 최종인가를 획득했다. 한국계 증권사로는 싱가포르에서 세 번째를 기록했다.

싱가포르법인은 앞으로 동남아에서 유망한 대체투자 상품, 비상장회사 등을 발굴해 글로벌 사업확장을 추진할 계획이다. 이미 현지에 투자한 캡브릿지(CapBridge), 테크인아시아(Tech in Asia) 등과 협력해 비즈니스 디지털화를 가속화할 예정이다.

'파인트리'는 언제나 푸르른 소나무처럼 한결같이 고객에게 투자기회를 제공하겠다는 의미를 담고 있다. 또 숲이 형성될 때 처음 뿌리를 내리는 소나무처럼 적극적으로 신규시장을 개척하겠다는 포부도 담고 있다.

권희백 한화투자증권 대표는 "동남아 금융 및 디지털의 중심지인 싱가포르에서 경쟁력을 확보해 궁극적으로 한화투자증권의 동남아 진출 허브로 자리잡도록 노력할 것"이라고 말했다.

