[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 에바 포피엘이 건강미 넘치는 바디프로필을 공개했다.

최근 에바 포피엘은 '어렸을 때부터 컴플렉스였던 체형. 40 가까이 되어서야 내몸에 대해 많이 알았고 인정하고 사랑하고 아직도 알아가는 중. 몸도 마음도 건강하게 나를 사랑해주기. 100세까지 건강하게 살다갑시다'라는 글과 함꼐 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속 에바 포피엘은 수건 한장으로 몸을 감싼 채 포즈를 취하고 있다. 군살 없이 건강미 넘치는 '워너비 바디'가 감탄을 자아낸다.

이를 본 지인과 팬들도 응원의 목소리를 냈다. "우와 멋져요 저도 오늘부터 운동시작하며 다이어트 스타트 했어요" "넘 아름다워요" "대박 멋지세요" 등의 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr