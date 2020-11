[아시아경제 조성필 기자] 유럽에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 누적 사망자가 40만명을 넘어선 것으로 전해졌다.

AFP통신은 공식 통계를 활용한 자체 집계 결과 이날 현재 유럽의 코로나19 누적 확진자는 1760만370명이고 이 중 40만649명이 사망했다고 28일(현지시간) 보도했다. 특히 지난 1주일간 사망자 수만 3만6147명에 달했다고 통신은 덧붙였다.

영국이 누적 확진자 약 160만명, 사망자 5만7551명으로 가장 많았고, 이탈리아의 누적 확진자는 150만명, 사망자는 5만3677명으로 집계됐다. 프랑스(확진자 220만명, 사망자 5만1914명), 스페인(160만명, 4만4668명), 러시아(220만명, 3만9068명) 등이 뒤를 이었다.

