美 코로나 누적확진 1300만명 넘어

[아시아경제 정동훈 기자] 미국 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자가 1300만명을 넘었다.

미국 CNN 방송은 27일(현지시간) 존스홉킨스대학 자료를 인용해 코로나19 감염자 숫자가 1304만7000여명으로 집계됐다고 보도했다. 미국 내 확진자는 전 세계 누적 감염자(6147만3000여명)의 21%에 달한다. 전 세계 코로나 환자 5명 중 1명꼴이다.

현재 하루 신규 확진자는 이날까지 합쳐 25일 연속 10만명을 넘었다. 미국 언론들은 추사감사절 대이동 여파로 확진자가 더욱 급증할 것으로 전망했다.

뉴욕타임스(NYT)는 "많은 미국인이 추수감사절 여행 경고를 무시하고 이동한 상황에서 누적 환자가 1천300만명을 넘어섰다"면서 미 전역에서 코로나 환자가 증가할 가능성이 더욱 커졌다고 보도했다.

미 교통안전청(TSA)에 따르면 추사감사절 대이동이 시작된 20일부터 추수감사절 당일인 26일까지 모두 651만명이 항공기 여행에 나섰다.

