넷플릭스 영화 '콜' 개봉에 뜨거운 반응…"몰입도 최고" 평가

이충현 감독 "예측 불허한 힘이 있는 영화"

'콜'은 2019년 현재에 사는 여자 서연(박신혜)과, 1999년 과거에서 사는 여자 영숙(전종서)이 전화통화로 연결돼 서로의 운명을 바꿔주는 모습을 그린 미스터리 스릴러다.

영화에서 두 여자는 숨막히는 대치로 탄탄한 긴장감을 선사한다.

제작진은 팽팽하게 대립하는 두 사람의 감정선을 극대화하기 위해 극명하게 대비되는 색감을 활용했다.

금기를 깬 선택으로 과거와 현재를 위협받게 된 서연의 절망은 파란색으로, 숨어있던 광기가 폭발한 영숙의 분노와 폭력성은 붉은색으로 표현됐다.

이 영화의 가장 강력한 관전 포인트 중 하나는 극의 서스펜스를 탄탄하게 쌓아 올린 네 배우의 연기력이다.

서연과 영숙 뿐 아니라 두 사람의 위험한 선택으로 변화된 운명을 맞이하는 서연의 엄마, 영숙의 엄마까지 맞춤옷을 입은 듯 캐릭터를 완벽하게 소화해 낸 네 배우의 연기는 극의 완성도를 높였다.

이충현 감독은 "예측 불허한 힘이 있는 영화"라고 자신감을 드러냈다.

이날 영화가 공개되자마자 관람한 네티즌들은 "미치게 무섭다", "배우들의 연기가 최고였다. 연출과 스토리도", "몰입도가 최고다. 영화관에서 못 본게 한이다"등 대체로 긍정적인 평가를 내놓았다.

