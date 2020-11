[클릭 e종목]"롯데정보통신, 내년 매출1조 클럽 가입 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 케이프투자증권은 27일 롯데정보통신에 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 불구하고 내년 매출 1조원 클럽 가입이 가능할 것으로 보인다며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만원을 제시했다.

최진성 케이프투자증권 연구원은 "롯데정보통신은 내년에도 그룹사 디지털 전환에 따른 스마트 팩토리와 물류 사업의 수혜, 디지털 뉴딜 정책 시행에 따른 클라우드 사업 성장이 전망된다"고 밝혔다.

특히 스마트팩토리와 물류 사업을 기반으로 한 그룹사 디지털 전환 수혜가 지속될 것으로 봤다. 최 연구원은 "올해 코로나19 여파로 인한 실적 악화에도 불구하고 3분기 누적 기준 전년보다 약 2000억원이 많은 1조4317억원의 투자를 진행했다"며 "그룹 디지털 전환 수요는 지속적으로 발생할 전망"이라고 강조했다.

롯데정보통신은 스마트팩토리부터 스마트 물류, 스마트 리테일로 이어지는 스마트 에코 시스템을 구축해 그룹사 디지털 전환을 지원할 계획이다. 스마트 팩토리 매출은 올해 300억원 규모에서 2022년 550억으로 증가하고, 그룹사 내 공장 수는 총 91개로 향후 스마트팩토리 수요는 지속 증가할 것이란 게 최 연구원의 판단이다.

물류부문 또한 그룹사 물류 통합 BPO 프로젝트를 통해 올해 250억에서 2022년에는 800억까지 매출이 상승할 것으로 예상했다. 내년 매출액은 9996억원으로 올해 대비 10.5%, 영업이익은 507억원으로 13.2% 증가할 것으로 내다봤다.

최 연구원은 "그룹사 DT 전환을 통한 본격적인 성장이 전망되고, SOC 디지털화를 통한 디지털 뉴딜 수혜도 기대된다"며 "내년 IDC 센터 완공에 따른 매출 증가, 롯데온 구축 매출, 스마트팩토리, 물류 수주 인식을 감안하면 경쟁사 대비 저평가된 것으로 보인다"고 말했다.

