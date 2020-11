[e 공시 눈에 띄네]코스피-26일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 롯데정보통신 롯데정보통신 286940 | 코스피 증권정보 현재가 36,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,100 2020.11.27 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데정보통신, 내년 매출1조 클럽 가입 기대"[클릭 e종목]"롯데정보통신, 클라우드 확장·한국판 뉴딜 수혜 전망"롯데정보통신, 3Q 영업익 106억…전년比 93.5%↑ close =노준형 대표 신규 선임

◆ 한국테크놀로지그룹 한국테크놀로지그룹 000240 | 코스피 증권정보 현재가 15,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,850 2020.11.27 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 한국타이어, 타이어 기반 미래 모빌리티 온라인 공개한국타이어, 美 갤럭시 어워즈 CSR 보고서 분야 금상 수상법원, 한국테크놀로지그룹에 “상호 사용 시 한국테크놀로지에 배상금 지급” close =조현식, 조현범 각자 대표이사 체제로 변경

◆ LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,537,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,548,000 2020.11.27 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 LG생활건강, 30대 女상무 승진…정기임원인사 자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지 close =LG하우시스 토지 및 건축물 매입

◆ LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,550 2020.11.27 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 LF "美텀블러 하이드로 플라스크 홈쇼핑 첫방서 완판" LF몰, '24시간이 모자라' 올브랜드데이 이벤트[유통 핫피플]"빙하 꽃 추출물 와인에 발효…개발만 1년반" close =광양 구봉산 관광단지 조성 MOU 체결

◆ 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 5,420 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,400 2020.11.27 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 삼부토건, 124억 규모 아파트 건설공사 수주삼부토건 '527억원 규모' 서울 성동구 도선동 복합건축물 신축공사 계약 체결삼부토건, 주가 5480원 (1.48%)… 게시판 '북적' close =124억원 규모 공사 수주

◆ S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 71,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 71,200 2020.11.27 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"S-Oil, 내년 업황 개선 기대감 UP"최악의 업황에도…기대 품고 반등하는 에쓰오일S-Oil, 정유 테마 상승세에 5.71% ↑ close =2021년에 개최되는 정기주주총회부터 전자투표제 도입

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr