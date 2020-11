경기교육청, 수능 '방역물품 꾸러미' 시험장 배포…전국 최초

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 다음 달 3일 치러지는 대학수학능력시험을 앞두고 도내 시험장 342곳에 '수능 방역 물품 꾸러미'를 배포했다.

이는 수능 시험장 방역지침에 따라 방역에 필요한 물품을 구매해야 하는 시험장 학교의 업무 부담을 덜어주기 위한 조치다.

이번 수능 방역 물품 꾸러미에는 ▲D레벨 방호복 20벌 ▲4종 개인보호구 10개 ▲KF94 마스크 및 KF80 마스크 각 100매 ▲손소독제 50개 ▲장갑 1500개 ▲소독용 물휴지 50개 등이 담겼다.

D레벨 방호복은 시험 당일 37.5℃ 이상의 발열과 기침ㆍ인후통 등 코로나19 임상 증상이 있는 수험생이 응시하는 별도시험실 감독관이 착용한다.

고글, KF94 마스크, 가운, 장갑으로 구성된 4종 개인보호구는 시험장 방역 담당관이, 마스크와 장갑은 모든 시험 감독관이 착용한다.

손소독제와 소독용 물휴지는 시험실 출입구 등에 비치돼 출입할 때마다 수험생과 감독관이 사용하게 된다.

또 모든 시험장에서는 수능시험 전날인 다음 달 2일과 시험이 끝난 뒤 전체 소독을 실시해 학생들 안전을 확보할 예정이다.

황윤규 경기교육청 미래교육정책과장은 "모든 수험생은 수능시험 당일 마스크 착용 등 시험장 방역 지침을 철저하게 지켜 달라"며 "경기도교육청은 모든 수험생과 감독관이 안전하게 수능시험을 치를 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

이번 수능시험에는 도내 13만7690명이 시험을 치르게 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr