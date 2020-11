[아시아경제 우수연 기자]LG상사는 26일 이사회를 열고 전무 승진 1명, 상무 신규 선임 2명에 대한 2021년 정기 임원 인사를 단행했다.

이번 인사에서는 재무 건전성 강화 및 경영관리체계 고도화를 주도해 온 민병일 상무(54)가 전무로 승진했다. 민 전무는 서울대에서 언어학을 전공하고 2000년 LG전자에 입사해 LG그룹에 몸담아왔다. 지난해부터는 LG상사 LG상사 001120 | 코스피 증권정보 현재가 19,750 전일대비 650 등락률 -3.19% 거래량 344,300 전일가 20,400 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 LG그룹 구광모 독자 체제로…계열 분리 퍼즐 완성(종합)LG상사, 커뮤니티 활발... 주가 5.69%.구본준 독립 가시화, LG상사·하우시스 계열분리 전망 close 의 재무를 담당하는 최고재무책임자(CFO)를 맡아왔다.

또한 LG상사는 에너지 관련 신사업 개발을 주도한 이상무 책임(44)과 재무 구조 개선에 기여해 온 조은형 책임(51)을 각각 상무로 신규 선임했다.

LG상사 관계자는 "사업가로서의 잠재력을 보유한 젊은 리더 발탁 및 안정적 재무 구조의 중요성을 고려해 연륜과 전문성을 갖춘 재무 임원을 각각 승진, 신규 선임했다"고 이번 인사의 배경을 설명했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr