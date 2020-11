주한 앙골라대사, 경북도청 방문 … 이철우 지사에 "새마을 기적 전수해 달라"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 에드가르 가스파르 마르팅스(Edgar Augusto Brand?o Gaspar Martins) 주한 앙골라대사가 23일 도청을 방문, 이철우 도지사에게 새마을운동 보급과 지역 협력 강화 등 앙골라 발전을 위한 지원을 요청했다고 밝혔다.

에드가르 가스파르 마르팅스 주한 앙골라대사는 지난해 11월 14일 부임했으나, 코로나19 확산으로 교류활동을 자제해오다 지방자치단체 중 처음으로 경북도를 방문했다.

이는 보니토 디오고(Bornito de Sousa Baltazar Diogo) 앙골라 부통령이 국토행정부 장관 시절인 2016년 10월 경북도를 방문해 새마을운동 전수를 요청한 사실을 전해 듣고 재요청을 위한 행보라고 경북도는 전했다.

마르팅스 주한 앙골라대사는 "앙골라가 아프리카 주요 원유생산국으로 석유분야를 중심으로 높은 경제성장률을 기록하고 있지만, 오랜 내전의 영향으로 국민 대다수가 절대 빈곤층"이라고 자국 상황을 설명했다.

이어 "70년 전 전쟁의 아픔을 겪은 대한민국이 단기간에 기적의 경제발전을 이뤄낸 것은 새마을 운동이 원동력이었다고 들었다"면서 "앙골라에 근면·자조·협동이라는 새마을의 기적을 전수해 달라"고 했다.

이에 대해 이철우 지사는 "경상북도가 새마을 종주도로서 어느 지방자치단체보다 대한민국을 대표해 새마을운동을 전 세계로 알리고 있으며, 국가 간 관계발전을 위해 적극적으로 현장에서 뒷받침하고 있다"며 "새마을정신으로 아프리카 대륙에 희망의 밝은 빛을 비추기 위해 노력하겠다"고 화답했다.

한편, 경상북도는 앙골라와 2010년부터 10년간 새마을연수를 중심으로 교류협력활동을 추진 중이다.

