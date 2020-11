[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 소리바다 =중부코퍼레이션으로부터 경영권 분쟁 소송 제기

◆장원테크=제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대해 24억원 규모 전환권 행사

◆ 이오플로우 =상환전환 우선주 22만5936주에 대해 보통주 전환 청구

◆ 피씨엘 =1억5000만원 규모 의료기기 등 공급계약

◆ 모바일어플라이언스 =200억원 규모 무기명 무보증 사모 전환사채, 50억원 규모 신주인수권부사채권 발행 결정

◆ 동운아나텍 =130억원 규모 교환사채권 발행 및 자사주 1만362주 처분 결정

◆ 아이오케이 =163억원 규모 비덴트 주식 316만1410주 전환사채 전환청구에 따라 취득 결정

◆ 메디콕스 =단기차입금 20억원에서 65억원으로 증가결정

◆ 인성정보 =251억원 규모 유상증자 및 보통주 1주당 0.20주 발행 무상증자 결정

◆ 라이브플렉스 =주당 액면가 500원→5000원으로 주식병합 결정

◆ 대한그린파워 =공시변경으로 불성실공시법인 지정

◆ 삼강엠앤티 =340억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행결정

◆ 스카이이앤엠 =퍼플케이로부터 54억원 규모 원단제조설비 양수 결정

