속보[아시아경제 임주형 기자] 김현미 국토교통부 장관이 전세대책으로 제시한 매입임대의 품질을 크게 개선해 아파트 수요를 흡수하겠다고 밝혔다.

주택 설계 때부터 적극적으로 면적을 중형으로 확대하고 아이돌봄시설 등 주민편의 시설을 확충하는 한편, CCTV 등 보안장비도 적극 설치하겠다고 제안했다.

김 장관은 22일 오후 서울 은평구 대조동의 매입임대 주택을 방문해 현장을 점검하고 나서 기자단과 만나 이같이 말했다. 또 김 장관은 "수요자들이 아파트를 원하는 것은 사실이지만 아파트는 공급하는 데 필수적인 공기가 정해져 있어서 단기 공급에는 한계가 있다"라며 "단기간에 공급할 수 있는 (다세대) 공공임대 물량을 통해서 수요를 분산할 방침"이라고 말했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr