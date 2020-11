안철수 “野, 신당 나쁘지 않아”…김세연 “생각 비슷한 부분 많아”

안철수 “文정권, 민주주의 파괴…부끄러움 몰라”

김세연 “보수정권, 아무 문제없다 큰소리치진 않아”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 22일 야권 혁신 플랫폼과 관련해 “정치에 관심 없는 사람들이 제1야당에 대한 호감이 없다”며 “제1야당뿐만 아니라 중도 그리고 합리적인 개혁을 바라는 진보적인 분들까지 틀을 만들자는 것”이라고 밝혔다.

안 대표는 이날 자신의 유튜브 채널을 통해 공개된 ‘안철수x김세연 혁신토크 1편 - 야권혁신 위해 함께한다’에서 “느슨한 연대부터 시작해서 가장 딱딱한 형태는 당을 만드는 것까지가 있는데 그 모든 것을 포괄하는 표현이 플랫폼”이라며 “무슨 정당을 만들자 뭐 이런 식으로 알려졌는데 저는 뭐 그것도 나쁘지 않다고 생각했다”며 이같이 말했다.

김세연 전 국민의힘 의원은 안 대표의 제안에 대해 “정치가 국민의 삶에 가까이 가서 내 현실적인 문제를 풀어주는 어떤 협력자, 친구 같은 그런 대상이 되는 경쟁을 하자는 취지로 첫인상을 받았다”고 밝혔다. 이어 “혁신 경쟁을 하기 위한 큰 플랫폼을 만들어서 그것이 꼭 당을 억지로 합하는 것보다는 일단은 대화와 협력의 플랫폼으로 작동할 수 있게 하는 것은 우리 정치를 위해서 큰 도움이 될 수 있겠다고 생각한다”고 덧붙였다.

김 전 의원은 “안 대표와 말씀을 나눠보니 생각이 비슷하신 부분이 훨씬 더 많다는 것을 확인할 수 있어서 반가운 마음이었다”며 “제가 정치권에서 지금 한발 물러나서 상태라 우리나라 공동체의 발전을 위해 좋은 생각으로 임하는 노력에는 항상 힘을 보탤 생각이 있다”고 말했다.

두 사람은 정부·여당에 대해 한목소리로 비판했다. 안 대표는 “180석이면은 지금까지 어려웠던 장기적인 개혁 과제들을 할 수 있는 것 아닌가 그런데 그 희망이 절망으로 바뀌는 데는 한 두 달 밖에 안 걸렸다”며 “한 마디로 민주주의를 파괴하고 있다”고 날을 세웠다.

안 대표는 “예전에는 능력이 부족해서 일을 잘 못 하거나 도덕적으로 문제가 있으면 우선은 잘못했다고 사과하고 조치를 취하고 부끄러움을 알았지 않느냐”며 “그런데 이번 정권만은 그런 모습이 안 보이는 것 같다. 부끄러움을 모르고 잘못했다고 인정은 절대로 하지 않는 그런 모습들이 정말로 걱정된다”고 밝혔다.

김 전 의원은 “한때 괜찮은 중도보수정당이었던 새누리당이 후기로 가면서 완전히 망가졌고 그 결과 이제 자기당 의원들까지도 탄핵에 동참하는 파국적인 결과에 이르렀다”며 “지금 민주당 정부에서도 이전 정부와 방식이 좀 다를 수 있을지 몰라도 본질이 과연 다른가 하는 의문을 낳게 하고 있다”고 꼬집었다.

김 전 의원은 “보수 정권에서는 우리는 아무 문제없다고 큰소리치지는 않았었다”며 “위선의 면이 강화된 측면이 있다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr