홍준표 “가덕도 신공항 추진해 볼만해…태풍이 일 년 내내 부나”

“지역 균형 발전의 획기적인 계기가 될 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 22일 부산 가덕도 신공항 추진과 관련해 “비록 정치적 동기에서 비롯됐지만 부산 가덕도 신공항은 추진해 볼만 하다”고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “부·울·경 840만은 가덕 신공항으로 가고, 호남 500만은 무안 신공항으로 가고, TK와 충청 일부 800만은 대구 신공항으로 가고, 서울·수도권·충청·강원 2800만은 인천공항을 이용하는 여객·물류 중심 4대 관문 공항 정책을 채택한다면 지역 균형 발전의 획기적인 계기가 될 것”이라며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “혹자는 태풍의 길목이라고 가덕도를 폄하하나 일본 간사이 공항,제주 공항은 태풍의 길목이 아니던가”라며 “태풍이 일 년 내내 부나. 샌프란시스코 공항도 바다를 접한 해안 공항이다. 간사이, 인천공항도 매립지 공항이고 세계 제1의 토목 기술을 가진 우리나라가 이를 극복하지 못 한다는 것은 말이 안된다”고 밝혔다.

홍 전 대표는 “앞으로 국내선 공항은 제주를 제외 하고는 KTX. SRT, 플라잉카, 드론택시 등의 발달로 그 의미가 없어지고 해외 항공 노선만 중심이 되는 시대가 바로 눈앞에 왔다”며며 “차제에 문재인 정권에 다시 촉구한다. 공항정책을 4대 관문공항 정책으로 대전환하라”고 말했다.

