[보험 인싸되기]코로나가 '나이롱 환자' 줄였나

[편집자주] 어려운 보험, 설명을 들어도 알쏭달쏭한 보험에 대한 정석 풀이. 내게 안맞는 보험이 있을 뿐 세상에 나쁜 보험(?)은 없습니다. 알기쉬운 보험 설명을 따라 가다보면 '보험 인싸'가 되는 길 멀지 않습니다.

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재와 현대해상·DB손해보험·KB손해보험·메리츠화재 등 주요 5개 손해보험사의 10월 자동차보험 가마감 손해율은 84.0~86.3%로 나타났다. 지난해 같은 기간 96.9~98.9%와 비교해 개선됐다.

1~10월 누적 손해율도 전년보다 개선됐다. 삼성화재는 84.9%, 현대해상 84.6%, DB손보 84.1%, KB손보 83.9%, 메리츠호재 81.2%로 약 5~6%포인트 하락했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 자동차 운행 감소로 자동차보험의 손해 규모가 줄고 있다. 특히 자동차보험의 주요 손실 요인으로 꼽히던 '나이롱환자'의 과잉 진료 감소효과가 두드러지게 나타나는 양상이다.

22일 보험연구원에 따르면 자동차보험 중에서도 대인Ⅱ의 발생손해액 감소가 두드러지는 것으로 나타나고 있다.

한국도로공사 통계 자료를 보면 코로나19가 전국적으로 확산하던 2~3월의 월별 전국 교통량은 코로나19의 확산에 따라 전년 동기 대비 10% 내외로 감소했으며 4월에도 7.8% 감소했다. 8월 현재까지 예년보다 낮은 수준을 지속하고 있다.

자동차 사고 빈도도 감소하면서 책임보험, 대인Ⅱ, 대물 발생손해액은 모두 감소했다.

그러나 책임보험을 초과하는 대인보상을 담보하는 대인Ⅱ의 경우 자동차 운행 감소에 따른 사고 빈도 감소 효과와 나이롱환자의 과잉진료 감소 효과가 동시에 나타나면서 상대적으로 발생손해액 감소가 크게 나타난 것으로 볼 수 있다고 연구원은 설명했다.

2018년 이후 자동차보험 손해율은 지속적으로 상승해 왔으며, 작년 12월 105.9%를 기록한 이후 2020년 3월 79.2%까지 하락하였고, 8월 현재까지 85%대를 유지 중이다.

특히 자동차보험 보험료 산출 시 적용하는 예정손해율은 78% 수준으로, 코로나19 여파로 인한 손해율 하락에도 여전히 예정손해율을 상회하기 때문에 손실이 지속된다고 볼 수 있다는 것이 연구원의 분석이다.

김세중 보험연구원 연구위원은 "자동차보험의 높은 손해율로 인한 보험료 상승 등 소비자 피해 우려를 해소하기 위해 대체부품 사용 활성화, 경상환자 과잉진료 완화를 위한 대인배상제도 개선방안 등이 논의중"이라며 "자동차보험 손해율 개선이 코로나19로 인한 일시적인 현상으로 해석되는 만큼 제도개선 논의는 지속될 필요가 있다"고 지적했다.

