美 코로나 누적확진자 1200만명 넘어...6일만에 100만 증가

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적확진자가 1200만명을 넘어섰다. 하루 확진자가 20만명에 육박하는 등 확산세가 맹위를 떨치면서 코로나19 환자는 불과 6일만에 100만명이 또 늘어났다.

CNN 등 외신에 따르면 21일(현지시간) 미국의 코로나19 누적확진자는 1200만명을 넘어섰다. 미국 존스홉킨스대학의 코로나19 통계에 따르면 이날 미국의 누적 코로나19 확진자 수를 1201만9960명으로 집계됐다. 누적사망자는 25만5483명을 기록 중이다. 전날 하루동안에만 확진자가 19만5500명이 발생해 사상최대치를 또다시 갈아치웠다. 미국의 일일확진자는 앞서 미 보건당국의 우려대로 20만명을 곧 넘어설 것으로 예상되고 있다.

미국에서는 지난 15일 누적확진자 1100만명을 넘어선 뒤 또다시 6일 만에 100만명이 추가되며 1200만명을 넘어섰다. 현재 속도대로라면 연말까지 1600만~1700만명을 기록할 것으로 예상된다. 현재 수치만으로도 미국의 코로나19 감염자는 전세계 누적 감염자 5789만명의 약 20.8%에 달한다.

미국에서는 가을인 10월로 접어들면서 코로나19 재확산가 계속 심화되고 있다. 지난달 30일 미국 내 누적확진자는 900만명을 돌파하고 열흘 만인 지난 9일 1000만명을 넘었고, 그로부터 6일 만인 15일 1100만명을 기록해 최단 기간에 신규 감염자 100만명이 증가하는 기록을 세웠는데 이번에 또다시 6일 만에 100만명이 늘어난 것이다.

미국에서 첫 코로나19 양성 확진자가 나온 1월20일 이후 4월28일 100만명을 넘어설 때까지 98일이 걸렸다. 이후 증가속도는 기하급수적으로 빨라지고 있다는 평가를 받고 있다.

