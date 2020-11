중랑구, 아빠와 함께 정리수납 배우는 ‘아빠는 수납왕’ 참여자 모집

[아시아경제 박종일 기자] “버릴 수 없어서 두었던 물건들을 버리니 답답한 분위기에서 넓고 시원한 느낌이 들어 좋았습니다”

지난 9월 ‘아빠는 수납왕’에 참여했던 중랑구에 거주하는 구 모 씨 가족의 참여후기다.

중랑구(구청장 류경기)가 가정에서 고정된 성역할 구분 없이 평등한 가족문화를 만들기 위해 나섰다. 구는 오는 30일까지 지역 내 다문화가족을 대상으로 아빠와 함께하는 ‘아빠는 수납왕’ 프로그램 참여자를 선착순 모집한다.

‘아빠는 수납왕’은 아빠와 자녀가 함께 정리수납 전문가로부터 정리수납 방법을 배우는 프로그램으로 아빠의 가사 참여를 독려하고 자녀의 건강한 성장환경을 조성하기 위해 마련됐다.

이번 프로그램은 정리수납 전문가가 직접 가정을 방문해 정리수납 교육은 물론 쓰레기 수거, 배출, 청소, 벽지교체, 가구교체 등 집안을 정리하면서 가족들이 평소 희망했던 공간을 만드는 실습도 진행해 정리에 어려움을 겪는 구민들에게 큰 도움이 될 전망이다.

참여를 원하는 구민은 중랑구건강가정·다문화가족지원센터 블로그(https://blog.naver.com/jungnang4142) 또는 중랑구건강가정·다문화가족지원센터 전화(02-435-4149)로 신청하면 된다. 단, 아빠의 참여는 필수다.

류경기 중랑구청장은 “아빠는 수납왕으로 가족이 함께 정리수납을 진행하며 추억도 만들고 이번에 배운 정리수납 방법을 적극 활용해 집안도 쾌적하게 변화시키길 바란다”며 “앞으로도 가족이 함께하는 다양한 프로그램을 마련할 것”이라고 말했다.

