해남군, 군민 참여로 공약 이행 완성도 높인다

공약 이행 군민평가단, 지난 18일 1차 평가회의 개최

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)은 지난 18일 군민이 직접 민선 7기 공약 이행상황에 대해 점검하고 평가하는 공약 이행 군민평가단 1차 회의를 개최했다고 20일 밝혔다.

공약 이행 군민평가단은 군민의 직접 참여를 통해 공약 이행 추진과정에서 의사결정의 객관성과 투명성을 확대하기 위해 운영되고 있다.

만 19세 이상 군민 중 성·연령·지역별 무작위 추첨(ARS)과 전화면접을 통해 선발된 총 35명의 군민으로 구성됐다. 객관성을 위해 전문기관인 한국매니페스토실천본부를 통해 선발됐으며, 3차례 회의를 통해 해남군 공약 이행 전반에 대해 점검·평가할 계획이다.

이번 1차 평가 회의에서는 평가단의 역할과 매니페스토 운동에 대한 전반적인 교육 후 분임을 구성하고, 민선 7기 중 분임별 4건, 총 20건의 집중 평가 안건을 선정했다.

2∼3차 회의에서는 공약사업별 담당자로부터 제안설명과 평가단의 질의답변, 분임 토의결과를 토대로 공약 추진에 대한 최종 권고안을 마련할 예정이다.

민선 7기 출범 이후 현재까지 해남군 공약사업 65건 중 38건을 완료, 58.5%의 공약 이행을 완료했다. 그뿐만 아니라 2년 연속 매니페스토 공약 실천 평가 최우수(SA) 등급 획득, 2020년 매니페스토 우수사례 경진대회에서 지역문화 활성화 최우수, 소식지·방송 분야 우수를 시상하며, 전남 지자체 중 유일하게 2개 부문을 수상하는 등 군민과의 약속 이행에 괄목할만한 성과를 거두고 있다.

군 관계자는 “군민의 직접 참여를 통해 민선 7기 공약 이행에 대한 공정성과 객관성을 높여 완성도 높은 공약 이행의 기반을 마련할 것으로 기대한다”며 “군민평가단을 통해 도출된 의견은 군정에 적극적으로 반영하고 최종적인 권고안은 해남군 홈페이지 열린 군수실 공약 페이지에 공개할 계획이다”고 밝혔다.

