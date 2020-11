[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교는 최근 제주신화월드에서 열린 ‘2020년 대한환경공학회 국내학술대회’에서 환경에너지공학과 정석희 교수가 논문상을 수상했다고 20일 밝혔다.

정 교수는 2018년부터 대한환경공학회 국문지 부편집위원장으로, 올해는 영문지 부편집위원장으로 활동하며 다수의 우수 논문을 발표했다.

특히 180여 개의 논문을 정리한 국문 총설 논문은 ‘빼어난 논문’으로 선정됐고, 국문지의 국제화를 위해 영문 총설 논문을 출판한 바 있다.

영문지에 출판한 논문은 2018년 이후 현재까지 한국인이 출판한 논문 중 가장 많이 인용됐다.

정 교수는 “우수한 다수의 논문을 출판하는데 함께 연구해 준 구본영, Nishit Salva 학생, Soumya Pandit 교수와 영광을 나누고 싶다”고 소감을 전했다.

