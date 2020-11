[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 권영진 대구시장(58)이 20일 칠곡경북대병원에서 위암 수술을 받고 회복중이다.

대구시 등에 따르면 권 시장은 지난 13일 건강검진 과정에 위암 초기 진단을 받은 뒤 19일 이 병원에 입원했다.

권 시장은 지난 2월 대구에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 급속도로 번지자 극심한 스트레스를 받은 것으로 보인다. 지난 3월26일에는 재난지원금 지급을 놓고 시의원과 마찰을 빚다가 실신해 병원으로 옮겨지기도 했다.

병원 측은 "다행히 초기에 발견됐고 수술은 잘 진행됐다. 앞으로 일주일 가량 치료 경과를 지켜본 뒤 퇴원 일정을 확정할 방침"이라고 전했다.

