[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크가 운영하는 인천콘텐츠코리아랩은 오는 23일 오후 7시 온라인을 통해 '콘텐츠 크리에이티브 콘서트'를 연다.

올해 일곱번째로 마련되는 이번 오픈 강좌에는 180만명의 구독자를 보유한 유튜버 '난쟁이성현'이 출연해 '크리에이터로 살아가는 법'을 주제로 강연을 한다.

'성수커플'과 '난쟁이성현' 등 유튜브 2개 채널을 함께 운영하고 있는 그는 콘셉트가 각기 다른 다양한 콘텐츠를 제작해 다채널 유튜브를 운영하는 자신만의 비법 등을 소개한다.

인천콘텐츠코리아랩 홈페이지(www.inckl.or.kr)를 통해 참여 신청을 하면 누구나 유튜브 실시간 스트리밍 접속 주소를 받아볼 수 있다.

