[아시아경제 김종화 기자]친환경 주방용품 전문기업인 엠에스비전홈이 '더크래프트 편백나무 5단칼거치대'를 출시했다

다양한 종류의 칼을 보관 하기에도 좋을뿐 아니라 편백나무로 만들어 미적으로 아름답고, 깨끗하며 위생적 사용이 가능해 일식집 등 칼을 많이 사용하는 곳의 필수품으로 꼽힌다.

칼을 집기도 쉽고, 세척후 자연스럽게 물기가 흐르는 구조여서 건조도 빠르다.

엠에스비전홈은 '크래프트(CRAFT)' 브랜드로 편백나무찜기, 캄포나무도마, 편백나무도마, 네타박스 등 다양한 친환경 제품들을 생산하고 있으며, 도자기와 스테인레스 제품 등도 함께 다룬다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr