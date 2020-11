“文정권 술수에 정신 혼미해져…정신 바짝 차려야”

[아시아경제 임춘한 기자] 허은아 국민의힘 의원은 19일 조국 전 법무부 장관이 가덕도 신공항에 ‘가덕도 노무현 국제공항’이라는 이름을 붙이자고 한 것에 대해 “조 전 장관의 글을 보고 나니 가슴이 답답해지는 한편 ‘이 정부는 정말 무엇이든 하겠구나’하는 불안증이 밀려온다”고 밝혔다.

허 의원은 이날 페이스북에서 “공항 이름 하나로 국민을 공황장애로 몰아넣는 이 정권의 술수에 정신이 혼미해진다”며 이같이 말했다.

허 의원은 “정신 바짝 차려야겠다. 이 정권은 ‘설마 진짜로 이렇게까지 하겠어’ 하는 모든 것을 염치없이 해버리고 있다”며 “이 정권에는 설마도 없고, 국민도 없고, 양심과 상식도 없는 듯하다”고 비판했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr