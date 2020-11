박민식 "조국, '가덕도 신공항' 정치도구로 이용 말라"

[아시아경제 이지은 기자] 부산시장 출마를 선언한 박민식 전 국민의힘 의원이 조국 전 법무부 장관에게 "가덕도 신공항을 정치도구로 이용하지 말라"고 일갈했다.

박 전 의원은 19일 페이스북을 통해 "조 전 장관이 또 갈라치기 수법을 동원, 가덕도 신공항을 정치도구화하기로 작정을 했다"며 이같이 말했다.

앞서 조 전 장관은 가덕도 신공항의 이름을 '가덕도 노무현 국제공항'으로 붙이자고 제안했다.

박 전 의원은 "참으로 경박스럽고 교만하고 속보이는 주장"이라며 "작은 비석 하나만 남기라는 노 전 대통령의 유서를 조 전 장관은 꼭 읽어보기 바란다"고 지적했다.

그는 "노 전 대통령의 진심을 배신하고, 오로지 얄팍한 마케팅으로 언제까지 정치적 재미를 보려고 하나"며 "부울경 800만명의 피땀어린 염원에 재를 뿌리는 작태"라고 비판했다.

박 전 의원은 "가덕도 신공항 첫삽을 뜨기도 전에 혼자 맘대로 정치몰이를 하는 의도가 너무 뻔하다"며 "추미애 법무부 장관에게 쏠리는 열성팬들의 사랑을 잃을까봐 급한김에 내질렀다손 치더라도, 노 전 대통령의 이름을 팔아 본인 존재감을 키우려는 얕은 수가 영 안쓰럽다"고 꼬집었다.

