[아시아경제 박철응 기자] 주택연금 가입이 가능한 가격 기준이 '시가 9억원'에서 '공시가격 9억원'으로 바뀐다. 시가로 따지면 12억~13억원가량이 된다. 그만큼 주택연금에 가입할 수 있는 대상이 확대되는 것이다.

국회는 19일 본회의를 열어 이 같은 내용의 한국주택금융공사법 개정안을 통과시켰다.

또 주거용 오피스텔과 일부 전세를 준 단독·다가구주택의 가입을 허용한다. 주택연금의 담보 취득 방법으로는 현행 저당권 설정 이외에 신탁방식을 추가했다.

주택연금만 입금되는 전용계좌에 대한 법적근거를 마련하고, 전용계좌의 예금채권을 압류할 수 없도록 했다.

주택연금은 만 55세 이상이 주택금융공사에 집을 담보로 맡기면 주택 가격에 맞춰 매월 일정금액을 지급받는 제도다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr