"국민 분노 목까지 차올라…참 후안무치"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 19일 더불어민주당이 야당의 비토권을 없애는 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정을 추진하는 것에 대해 "참 후안무치하다"고 비판했다.

주 원내대표는 이날 비상대책위원회의에서 "자기들 마음대로 움직일 수 있는 처장을 임명하기 위해 제대로 시행해보지도 않은 법을 또 바꾸겠다고 한다"며 이같이 말했다.

주 원내대표는 "부적격인 사람들을 추천해놓고, 그중에서 반드시 골라야 한다는 강요가 어디에 있나"라며 "무엇이 두려워 자기들 마음에 드는 사람을 공수처장으로 지명해 모든 사건을 빼앗아오려고 하는 것인가"라고 밝혔다.

주 원내대표는 "국민 분노가 목까지 차오르고 있다. 이런 법치주의 파괴, 수사기관 파괴, 공수처 독재로 가는 일을 국민이 절대 좌시하지 않을 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr