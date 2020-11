소상공인시장진흥공단, 소상공인 생존전략 모색 위한 토론회

20일 '소상공인에 유리한 성장유망업종' 등 주제발표도

[아시아경제 김종화 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 어려움에 처한 소상공인들을 돕기 위한 온라인 토론회가 열린다. 소상공인들을 돕기 위한 다양한 방안이 제시되고, 이에 대한 토론이 진행될 예정이다.

소상공인시장진흥공단은 오는 20일(금) 오후 2시 서울 마포구 중소기업중앙회 DMC홀에서 '미리 보는 2021~2024 세계경제 및 한국경제 전망 그리고 새로운 패러다임 모색'이라는 주제로 온라인 정책토론회를 개최한다.

이번 정책토론회는 △코로나19와 세계경제 전망, △한국경제 전망, △소상공인경제 및 산업 전망, △미래의 소상공인 성장유망업종 등 네 가지 분야에 대한 전문가 발표와 토론을 통해 코로나19의 영향으로 변화하는 환경에서의 소상공인 생존전략을 모색한다.

현장에는 조봉환 소상공인시장진흥공단 이사장을 비롯해 △더불어민주당 이동주 의원, △더불어민주당 김경만 의원, △인태연 자영업비서관, △중소벤처기업부 조주현 소상공인정책실장이 참석한다.

토론회는 소상공인시장진흥공단 공식 유튜브(YouTube) 채널을 통해 생방송으로 전달한다. 기존 소상공인, 예비창업자, 소상공인컨설턴트 등을 비롯한 관심 있는 참여자들과 댓글을 통해 실시간 질의응답도 가질 예정이다.

주제 발표 시간에는 세계경제 전망에서부터 한국경제 전망, 소상공인경제 및 산업 전망 등 모두 4개의 주제로 구분하여 발표한다.

박경식 미래전략정책연구원 박사가 '2021~2024 세계경제 전망'이라는 주제로, 이어 노용환 서울여자대학교 교수가 '2021~2024 한국경제 전망'을, 이성룡 IBK경제연구소 박사가 '2021~2024 소상공인경제 및 산업 전망', 이동주 중소기업연구원 박사가 '소상공인에 유리한 성장유망업종'이라는 주제로 발표한다.

이어지는 토론에서는 김세종 박사(한국경영기술지도사회 부회장)가 좌장을 맡아 진행하며, 이철규 교수(건국대), 박주영 교수(숭실대), 고준성 박사(산업연구원), 김홍기 교수(한남대), 이은청 과장(중소벤처기업부), 김경숙 상임이사(소상공인시장진흥공단)가 지정패널로 토론에 참여한다.

조봉환 소상공인시장진흥공단 이사장은 "모든 환경이 급변하는 포스트코로나시대에 소상공인들이 선제적으로 대응할 수 있는 전략을 모색해 소상공인 스스로 경쟁력을 강화하고 자생력을 제고할 수 있도록 하는 것이 오늘 토론회의 목적"이라면서 "소상공인들이 미래의 환경을 진단하고, 이를 경제활동에 적용해 스스로 어려운 환경을 극복하고, 지속가능한 성장과 발전을 도모해야 한다"고 말했다.

